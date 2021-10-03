ЦИК Грузии объявила первые результаты выборов: кто лидирует

Наибольшее количество голосов набрала правящая партия.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты местных выборов на своем сайте.

После подсчета 38,63% бюллетеней с результатом 48,56% лидирует правящая партия "Грузинская мечта", пишет Lenta.ru.

На втором месте — оппозиционная партия бывшего президента Саакашвили и — "Единое национальное движение" (ЕНД), которая набрала 31,23%.

Экзит-полы также зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Грузии. По данным телекомпании "Мтавари архи", "Грузинская мечта" набрала 38,6%, а ЕНД отстает всего на 5,6%.

Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 в субботу по местному времени. Жители 64 городов и районов Грузии выбирали руководителей и депутатов местных парламентов. За пост мэра Тбилиси борется рекордное количество кандидатов — 16.

Напомним, в Грузии состоялись местные выборы. Бывший президент страны Саакашвили решил вернуться, но его сразу арестовали. В Грузии говорят, освободить бывшего президента из тюрьмы может только новая революция.

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