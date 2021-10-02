На Донбассе боевики ранили украинского бойца

Раненого военнослужащего доставили в лечебное учреждение.

В субботу, 2 октября, на передовой на Донбассе во время обстрелов поддерживаемых Россией боевиков получил ранения украинский военнослужащий.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" Вооруженных сил Украины.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести", — говорится в сообщении.

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Украинские военные заверили, что "контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: пять раз было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воинов госпитализировали. Состояние обоих раненых — удовлетворительное.

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