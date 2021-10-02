Эмили Ратаковски впервые показала лицо шестимесячного сына

Сильвестр родился в марте в этом году.

Американская модель Эмили Ратаковски, которую летом захейтили через фото с крошечным сыном, впервые показала лицо малыша.

Ранее звезда нередко показывала Сильвестра, но всегда прикрывала его или редактировала фотографии, добавив смайлики. Впрочем, через полгода после родов она все же решила порадовать своих фанатов. В Instagram-stories знаменитость разместила несколько снимков с мальчиком.

Сын Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

На первой фотографии мальчик был одет в вязаный свитер с надписью SLY, что сокращенно от имени Сильвестр.

Также Ратаковски показала, как обедала с малышом в компании друзей.

Сын Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

Как отреагировали фаны на долгожданные фото, пока неизвестно. Скорее всего, пользователи написали Эмили в личные сообщения, что малыш очень красивый.

Напомним, на днях Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына. Миша очень похож на своего звездного отца.

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