Емілі Ратаковскі вперше показала обличчя шестимісячного сина

Сильвестр народився у березні цього року.

Американська модель Емілі Ратаковскі, яку влітку захейтили через фото з крихітним сином, вперше показала обличчя малюка.

Раніше зірка нерідко показувала Сильвестра, але завжди прикривала його або редагувала світлини, додавши смайлики. Втім, за пів року після пологів вона все ж вирішила потішити своїх фанатів. В Instagram-stories знаменитість розмістила декілька знімків з хлопчиком.

Син Емілі Ратаковскі / instagram.com/emrata

На першій фотографії хлопчик був одягнений у в'язаний светр з написом SLY, що скорочено від імені Сильвестр.

Також Ратаковскі показала, як обідала з малюком в компанії друзів.

Син Емілі Ратаковскі / instagram.com/emrata

Як відреагували фани на довгоочікувані фото, поки що невідомо. Скоріше за все, юзери написали Емілі в особисті повідомлення, що малюк дуже красивий.

Нагадаємо, днями Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова вперше показали обличчя сина. Мишко дуже схожий на свого зіркового батька.

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