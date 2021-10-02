Емілі Ратаковскі вперше показала обличчя шестимісячного сина

Сильвестр народився у березні цього року.
Американська модель Емілі Ратаковскі, яку влітку захейтили через фото з крихітним сином, вперше показала обличчя малюка.
Раніше зірка нерідко показувала Сильвестра, але завжди прикривала його або редагувала світлини, додавши смайлики. Втім, за пів року після пологів вона все ж вирішила потішити своїх фанатів. В Instagram-stories знаменитість розмістила декілька знімків з хлопчиком.
На першій фотографії хлопчик був одягнений у в'язаний светр з написом SLY, що скорочено від імені Сильвестр.
Також Ратаковскі показала, як обідала з малюком в компанії друзів.
Як відреагували фани на довгоочікувані фото, поки що невідомо. Скоріше за все, юзери написали Емілі в особисті повідомлення, що малюк дуже красивий.
Нагадаємо, днями Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова вперше показали обличчя сина. Мишко дуже схожий на свого зіркового батька.