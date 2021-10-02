На Донбасі бойовики поранили українського бійця

Пораненого військовослужбовця доправили до лікувального закладу.

У суботу, 2 жовтня, на передовій на Донбасі під час обстрілів підтримуваних Росією бойовиків зазнав поранень український військовослужбовець.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" Збройних сил України.

"Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - ідеться в повідомленні.

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Українські військові запевнили, що "контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо, протягом минулої доби зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ: п'ять разів було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїнів шпиталізували. Стан обох поранених - задовільний.

Новини з фронту: український військовий постраждав унаслідок ворожого обстрілу

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