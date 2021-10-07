Ситуація на Донбасі: бойовики обстрілами провокують бійців

Втрат серед наших захисників немає.
Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
- В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз з підствольних гранатометів.
- В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь.