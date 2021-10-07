Ситуація на Донбасі: бойовики обстрілами провокують бійців

Ситуація на Донбасі: бойовики обстрілами провокують бійців

Втрат серед наших захисників немає.

Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

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Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз з підствольних гранатометів.

В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь.

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