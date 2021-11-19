Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 20 тисяч.

В Україні станом на ранок 19 листопада зафіксовано 20 050 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 725 людей, 22 304 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 637 осіб, а 294 320 людей вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 304 058 осіб;

одужало – 2 726 521 особи;

летальних випадків – 80 231;

проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.