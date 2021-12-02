Правительство продлило ограничения на поставку российских товаров

Действие эмбарго продлили до конца следующего года.

Кабинет министров Украины продлил до конца 2022 года действие постановления, предусматривающего применение к товарам из России ввозной пошлины.

Также читайте Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 2 декабря.

Предполагалось, что к товарам из России будут применяться льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим касательно России отменен.

Напомним, 30 декабря 2015 года правительство ввело импортную пошлину на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование. Ежегодно правительство продлевает действие этого постановления.

Как ранее сообщалось, Россия с начала 2016 года отказалась от свободной торговли с Украиной – ввела продовольственное эмбарго и возобновила ввозную пошлину на товары. Кроме того, Москва ввела ограничения для украинского экспорта в третьи страны по территории РФ. Санкции России – ответ на вступление в силу экономической части (зона свободной торговли) соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь Министерство экономического развития и торговли Украины разработало дополнительные "зеркальные" меры экономического влияния.