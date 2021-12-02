В Волынской области мужчина упал на нож

Пасынок бросался с ножом на отчима, а ранил сам себя.
В Любомле Волынской области 29-летний парень порезал себя ножом. В настоящее время он находится в реанимации.
Об этом сообщает "Вестник".
В Любомле Волынской области мужчина получил ранение грудной клетки, случайно упав на нож. Это произошло вчера, 1 декабря, по месту его проживания.
29-летний парень поконфликтовал с отчимом и взял в руки нож, но не удержался на ногах и упал на него.
Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение КНП Любомльской ТМО с диагнозом: проникающее ранение левого предсердия, гемоперекардит, левосторонний пневмоторекс.
С места происшествия правоохранители изъяли нож. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 128 KK Украины (Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).
Напомним, что в Житомирской области 28-летний сын топором убил отца. Молодой человек получил 8 лет заключения.
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