В Одеській області чоловік вбив товариша та здав себе копам

В Одеській області чоловік вбив товариша та здав себе копам

Зловмисникові світить термін.

У Подільському районі Одеської області чоловік вбив знайомого і заявив на себе до поліції.

Про це повідомили у поліції області.

До поліції звернувся місцевий житель і повідомив, що під час застілля посварився зі знайомим із сусіднього села. Чоловіки влаштували бійку, під час якої заявник вдарив 49-річного потерпілого ножем. Чоловік помер на місці події.

Поліцейські затримали 31-річного зловмисника.

Фігурантові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Новини Одеси: поліції вдалося попередити замовне вбивство

Нагадаємо, що у Рівненській області чоловік жорстоко побив іншого через ревнощі. Він побачив його на вулиці поруч з дружиною. За скоєне зловмисник проведе у в'язниці 5 років.

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