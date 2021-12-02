У Полтавській області судили чоловіка, який вбив матір сапою

Чоловік має також сплатити 100 тисяч гривень сестрі за завдану моральну шкоду.

У Полтавській області Великобагачанський районний суд виніс вирок чоловікові, який вбив матір. Йому призначено дев’ять років позбавлення волі.

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Про це йдеться у вироку суду, повідомляє poltavske.tv.

У вироку йдеться, що 5 січня 2021 року чоловік прийшов до помешкання своєї матері. Там між ними виникла сварка, під час якої він схопив сапу і побив нею матір, а далі ще вдарив трубою та іншими предметами не менше 11 - в область голови, не менше 14 - по різних частинах тіла.

Від отриманих тілесних ушкоджень 81-річна жінка загинула на місці події.

Під час суду чоловік свою провину визнав частково. Він не заперечував, що його матір померла внаслідок його дій, але наполягав, що тілесних ушкоджень він їй не завдав. За його словами, матір впала, коли він її відштовхнув, і вдарилася головою об металеві ворота.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу України.

Також з чоловіка мають стягнути 100 000 грн моральної шкоди доньці померлої.

Нагадаємо, що Житомирській області 28-річний син сокирою вбив батька. Молодик отримав 8 років ув’язнення.

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