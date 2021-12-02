Підготовка до свят: лондонський Тауер прикрашають до Різдва

Підготовка до свят: лондонський Тауер прикрашають до Різдва

Вже встановили головну прикрасу - ялинку заввишки майже 7 метрів.

Підготовка до свят – Лондонський тауер, одну з найдавніших будівель британської столиці прикрашають до Різдва.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 грудня.

Займається цим спеціальна команда дизайнерів та декораторів – кажуть, робота дуже відповідальна, бо треба створити святкову атмосферу та водночас не пошкодити жодної деталі на історичній будівлі.

Головну прикрасу – майже 7-метрову ялинку вже встановили на галявині перед Тауером. А під ялинкою розклали символічні пакунки з подарунками.

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