Підготовка до свят: лондонський Тауер прикрашають до Різдва

Вже встановили головну прикрасу - ялинку заввишки майже 7 метрів.
Підготовка до свят – Лондонський тауер, одну з найдавніших будівель британської столиці прикрашають до Різдва.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 грудня.
Займається цим спеціальна команда дизайнерів та декораторів – кажуть, робота дуже відповідальна, бо треба створити святкову атмосферу та водночас не пошкодити жодної деталі на історичній будівлі.
Головну прикрасу – майже 7-метрову ялинку вже встановили на галявині перед Тауером. А під ялинкою розклали символічні пакунки з подарунками.
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