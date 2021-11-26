Ударив ножем у серце: у Краматорську чоловік вбив матір

Ударив ножем у серце: у Краматорську чоловік вбив матір

За скоєне зловмисник проведе за ґратами 12 років.

У Краматорську засудили чоловіка, який вбив рідну матір. Він проведе у в'язниці 12 років життя.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Чоловіка звинувачували в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, у січні цього року 42-річний мешканець Краматорська посварився зі своєю матір’ю у їхній спільній квартирі. Під час сварки чоловік двічі вдарив жінку у спину кухонним ножем, а потім ще завдав 2 удари руків’ям ножа в область голови.

63-річна жінка померла на місці в результаті колото-різаного поранення грудної клітки з пошкодженням легені і серця.

Тіло свекрухи через 2 дні виявила невістка і повідомила до поліції.

"За вироком суду, вбивця матері 12 років свого життя проведе за ґратами", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у смерті 4-річної доньки підозрюють батька. Коли медики приїхали на виклик, дівчинка вже була мертвою, а на її тілі - сліди побоїв приблизно тижневої давнини. Судмедексперти переконані - саме ці травми стали для дівчинки смертельними.

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