Ударил ножом в сердце: в Краматорске мужчина убил мать

За совершенное злоумышленник проведет за решеткой 12 лет.

В Краматорске осудили мужчину, убившего родную мать. Он проведет в тюрьме 12 лет жизни.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Мужчину обвиняли в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Так, в январе этого года 42-летний житель Краматорска поругался со своей матерью в их общей квартире. Во время ссоры мужчина дважды ударил женщину в спину кухонным ножом, а затем еще нанес 2 удара рукояткой ножа в область головы.

63-летняя женщина скончалась на месте в результате колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением легкого и сердца.

Тело свекрови через 2 дня обнаружила невестка и сообщила в полицию.

"По приговору суда, убийца матери 12 лет своей жизни проведет за решеткой", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Днепропетровской области в смерти 4-летней дочери подозревают отца. Когда медики приехали по вызову, девочка уже была мертвой, а на ее теле — следы побоев примерно недельной давности. Судмедэксперты убеждены – именно эти травмы стали для девочки смертельными.

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