Могут ли иностранцы оформить субсидию в Украине: объяснение Минсоцполитики

Могут ли иностранцы оформить субсидию в Украине: объяснение Минсоцполитики

Как оказалось, обратиться за субсидией могут не только граждане Украины.

В Украине постоянно растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, но не все люди, которым тяжело оплачивать коммуналку, могут получить субсидию. Многих интересовал вопрос, имеют ли право на помощь от государства люди, живущие в нашей стране, однако не получившие гражданства.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию "Факты".

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Лазебная утверждает, что все люди, кто живет в Украине и имеет недостаточно доходов для того, чтобы самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут оформить субсидию от государства.

"Обратиться за субсидией могут не только граждане Украины. Также это могут сделать иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины", — уточнила глава Минсоцполитики.

Ранее Марина Лазебная уточнила, кому из украинцев нужно еще раз подавать документы на субсидию.

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