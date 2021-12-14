На Гаїті вибухнула автоцистерна з паливом: понад пів сотні людей згоріли заживо (відео)

На Гаїті вибухнула автоцистерна з паливом: понад пів сотні людей згоріли заживо (відео)

Люди підійшли до фури, яка потрапила у ДТП, щоб набрати пального, але авто вибухнуло.

На півночі Гаїті в Кап-Аїтьєн 14 грудня вибухнула автоцистерна з паливом, у результаті чого понад 50 осіб загинули.

Про це пишуть Le Nouvelliste, Haiti24 і Nouvelliste з посиланням на владу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, жертви намагалися пограбувати вантажівку, з якої полилося безкоштовне пальне.

Як зазначається, автоцистерна з паливом потрапила у ДТП на центральному кварталі після того, як водій намагався ухилитися від зіткнення з мотоциклістом. Після інциденту біля фури зібрався натовп людей для набору пального. Але автомобіль вибухнув.

Вогонь перекинувся на 20 будинків поблизу, кількість жертв у будинках поки невідома. В результаті вибуху, за останніми даними, загинуло понад 50 людей, десятки - отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Я бачив, як на місці події згоріли заживо від 50 до 54 людей. Їх неможливо ідентифікувати", - сказав заступник мера Гаїті.

Влада оголосила триденну жалобу.

"Триденна національна жалоба буде оголошена на всій території країни на згадку про жертв цієї трагедії, через яку сумує увесь гаїтянський народ", — написав прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі.

Також прем'єр додав, що у місті Кап-Аїтьєн будуть розгорнуті польові шпиталі для надання необхідної допомоги постраждалим.

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