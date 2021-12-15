Під час падіння "невезучої" ялинки в Житомирські області постраждав батько 12 дітей

Два села були без світла і Інтернету поки її доправили на місце встановлення.

Новорічна ялинка залишила без світла та Інтернету два села на Житомирщині. А потім ще й зламалась навпіл, з комунальником на верхівці.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Дерево, яке мало прикрасити центральну площу селища Романів, зрізали у сусідньому селі. Везли його вантажівкою і дорогою пишна ялинка своїм гіллям зачепила і обірвала дроти на стовпах. Без Інтернету і світла залишилось кілька вулиць одразу у двох селах. «Пошкодили світло, пошкодили Інтернет. Це звичайно недогляд, її потрібно було виміряти дозволену висоту і підв’язати», - підсумовує мешканка знеструмленого села Валентина Содоль.

Але на цьому пригоди не закінчились. Тільки ялинку встигли встановити у центрі селища, як за кілька хвилин вона зламалася навпіл. У цей момент на її верхівці був робітник, який упав на асфальт разом з деревом. Дивом залишився живим і дістав лише забій спини та синець під оком.

«В мене 12 дітей і 4 внуків і Бог зберіг мені життя. До ствола пристебнутий був, і коли вона впала гілляччям, я виходить між асфальтом і між ялинкою. А голова моя торкнулася до асфальту, побилася трохи», - каже постраждалий Олександр Виговський.

У Житомирській області новорічна ялинка залишила без світла та інтернету два села

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