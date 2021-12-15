Принц Чарльз посвятив у лицарі пілота "Формули 1" Льюїса Хемілтона

Звання сера мають вже чотири пілоти "Формули 1".

Принц Уельський Чарльз посвятив у рицарі-бакалаври пілота "Формули 1", семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.

Про це повідомляє Associated Press.

Нагородження пілота відбулося 15 грудня у Віндзорському палаці. До слова, кілька днів тому Хемілтон спірно програв рекордний восьмий титул.

Тепер 36-річний Хемілтон має титул сера, а тому звертатися до нього потрібно відповідно. Пілот став четвертим гонщиком "Формули 1", хто має це звання. Це - Джек Бребем, Стірлінг Мосса і Джекі Стюарта.

️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

Лицар-бакалавр - це титул, який не входить до переліку лицарських орденів Сполученого Королівства. До прикладу, титул мають музиканти Елтон Джон, Пол Маккартні та актор Ентоні Хопкінс.

Нагадаємо, гран-прі Нідерландів "Формули-1" завершився перемогою Макса Ферстаппена з "Ред Булла".Чинний чемпіон Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") став другим. Третім на фініші був його партнер за командою Валттері Боттас.

Читайте також: