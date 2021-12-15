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Принц Чарльз посвятив у лицарі пілота "Формули 1" Льюїса Хемілтона

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Принц Чарльз посвятив у лицарі пілота "Формули 1" Льюїса Хемілтона

Associated Press

Звання сера мають вже чотири пілоти "Формули 1".

Принц Уельський Чарльз посвятив у рицарі-бакалаври пілота "Формули 1", семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.

Про це повідомляє Associated Press.

Нагородження пілота відбулося 15 грудня у Віндзорському палаці. До слова, кілька днів тому Хемілтон спірно програв рекордний восьмий титул.

Тепер 36-річний Хемілтон має титул сера, а тому звертатися до нього потрібно відповідно. Пілот став четвертим гонщиком "Формули 1", хто має це звання. Це - Джек Бребем, Стірлінг Мосса і Джекі Стюарта.

Лицар-бакалавр - це титул, який не входить до переліку лицарських орденів Сполученого Королівства. До прикладу, титул мають музиканти Елтон Джон, Пол Маккартні та актор Ентоні Хопкінс.

Нагадаємо, гран-прі Нідерландів "Формули-1" завершився перемогою Макса Ферстаппена з "Ред Булла".Чинний чемпіон Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") став другим. Третім на фініші був його партнер за командою Валттері Боттас.

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