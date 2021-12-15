Принц Чарльз посвятил в рыцари пилота "Формулы 1" Льюиса Хэмилтон

Звание сэра имеют уже четыре пилота "Формулы 1".

Принц Уэльский Чарльз посвятил в рыцари-бакалавры пилота "Формулы 1", семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Об этом сообщает Associated Press.

Награждение пилота состоялось 15 декабря в Виндзорском дворце. К слову, несколько дней назад Хэмилтон спорно проиграл рекордный восьмой титул.

Теперь 36-летний Хэмилтон имеет титул сэра, поэтому обращаться к нему нужно соответственно. Пилот стал четвертым гонщиком "Формулы 1", имеющим это звание. Это – Джек Бребем, Стирлинг Мосса и Джеки Стюарта.

️ Arise Sir @LewisHamilton !



7-час @F1 World Champion удостоен его Книготов из Принце Wales на сегодняшний день Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

Рыцарь-бакалавр – это титул, не входящий в перечень рыцарских орденов Соединенного Королевства. К примеру, титул имеют музыканты Элтон Джон, Пол Маккартни и актер Энтони Хопкинс.

Напомним, гран-при Нидерландов "Формулы-1" завершился победой Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Действующий чемпион Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал вторым. Третьим на финише был его партнер по команде Валттери Боттас.

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