Принц Чарльз посвятил в рыцари пилота "Формулы 1" Льюиса Хэмилтон

Звание сэра имеют уже четыре пилота "Формулы 1".
Принц Уэльский Чарльз посвятил в рыцари-бакалавры пилота "Формулы 1", семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Об этом сообщает Associated Press.
Награждение пилота состоялось 15 декабря в Виндзорском дворце. К слову, несколько дней назад Хэмилтон спорно проиграл рекордный восьмой титул.
Теперь 36-летний Хэмилтон имеет титул сэра, поэтому обращаться к нему нужно соответственно. Пилот стал четвертым гонщиком "Формулы 1", имеющим это звание. Это – Джек Бребем, Стирлинг Мосса и Джеки Стюарта.
️ Arise Sir @LewisHamilton !— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021
7-час @F1 World Champion удостоен его Книготов из Принце Wales на сегодняшний день Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp
Рыцарь-бакалавр – это титул, не входящий в перечень рыцарских орденов Соединенного Королевства. К примеру, титул имеют музыканты Элтон Джон, Пол Маккартни и актер Энтони Хопкинс.
Напомним, гран-при Нидерландов "Формулы-1" завершился победой Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Действующий чемпион Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал вторым. Третьим на финише был его партнер по команде Валттери Боттас.
Читайте также:
- Известный тренер расхвалил Ломаченко: кроме достойных боев он привлекает к себе внимание, будучи шоуменом.
- Порезал лезвием и начал душить: канадский рестлер поиздевался над рефери (видео)