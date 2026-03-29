Шлюб Діани та Чарльза розпався після однієї важливої події у житті обох: що це було

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Проте такий період теплоти між Чарльзом і Діаною тривав не довго. Через кілька тижнів до народження їхнього другого сина, принца Гаррі, 15 вересня 1984 року, Діана розповідала, що вони з Чарльзом були «ближчими, ніж будь-коли», — але одразу після народження Гаррі все «пішло прахом».

Як повідомляє видання Brides, колишня принцеса Уельська заявила, що тижні перед народженням Гаррі були одними з найкращих у їхньому шлюбі. Пара одружилася 29 липня 1981 року і вже була батьками дворічного принца Вільяма, який народився 21 червня 1982 року.

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Associated Press

1991 року Діана дала серію інтерв’ю біографу Ендрю Мортону для його бестселера 1992 року «Діана: Її правдива історія». «Ми були дуже, дуже близькі одне до одного за шість тижнів до народження Гаррі — ближче, ніж будь-коли», — сказала вона. «А потім, раптово, з народженням Гаррі, все впало, наш шлюб. Все пішло порохом», — сказала принцеса.

Реклама

Діана розповіла, що її чоловік хотів тільки двох дітей і мріяв про сина та дочку. Оскільки Вільям вже народився, Чарльз сподівався на дочку, але Діана ще до народження Гаррі знала, що це хлопчик, як вона розповіла Мортону, «бо побачила це на УЗД».

Принц Чарльз і принцеса Діана з новонародженим принцом Гаррі / © Associated Press

«Чарльз завжди хотів дівчинку, — продовжила вона. — Він хотів двох дітей, і хотів дівчинку. Я знала, що Гаррі — хлопчик, і не сказала йому про це».

У своїх мемуарах 2023 «Запасний» принц Гаррі писав, що після його народження Чарльз сказав Діані: «Чудово! Тепер у мене є спадкоємець і запасний — моя робота зроблена». Діана зі свого боку розповіла Мортону, що коли Чарльз дізнався, що Гаррі — хлопчик, його «першим коментарем було: „О Боже, це хлопчик“», — сказала вона. — «Другим коментарем: „І в нього навіть руде волосся“».

Принц Чарльз і принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / © Getty Images

До речі, рудий ген волосся сім’ї Спенсерів виявився дуже сильним, тепер і власні діти принца Гаррі мають руде волосся.