Скандальний наречений Анни Трінчер збільшив собі губи

Блогер також показав, як на це відреагували його рідні.

Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин, вирішив дещо змінити свою зовнішність.

До слова, знаменитість протягом тижня приховував свої губи. Лише нещодавно він перестав мучити своїх прихильників та розповів, що вирішив збільшити губи. Так, в Instagram-stories Олександр показав, як він відвідав косметолога. Спочатку блогер вагався, адже боявся, що процес буде болючим. Пізніше він все-таки довірився лікарю.

Олександр Волошин збільшив губи / instagram.com/annatrincher_official

Олександр Волошин збільшив губи / instagram.com/annatrincher_official

Окрім цього, Олександр вже й встиг показати мамі та бабусі свою нову зовнішність. Рідні блогера були шоковані. Мама Олександра ледь стрималась, аби не заплакати. А от бабуся коротко відповіла: "Це п**дець!".

Мама Олександра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

Бабуся Олександра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

Чому саме Олександр вирішив збільшити свої губи, він не розповів. Втім, його кохана Анна Трінчер вже тричі встигла вдатися до цієї процедури. Тому, можливо, Олександра надихнула наречена.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

До речі, деякі прихильники блогера переконані, що губи він не збільшував, а цю всю історію вигадав заради хайпу.

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