Скандальный жених Анны Тринчер увеличил себе губы

Блогер тоже показал, как на это отреагировали его родные.

Жених певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин, решил немного изменить свою внешность.

К слову, знаменитость в течение недели скрывала свои губы. Лишь недавно он перестал мучить своих поклонников и рассказал, что решил увеличить губы. В Instagram-stories Александр показал, как он посетил косметолога. Сначала блогер колебался, потому что боялся, что процесс будет болезненным. Позже он все-таки доверился врачу.

Александр Волошин увеличил губы / instagram.com/annatrincher_official

Александр Волошин увеличил губы / instagram.com/annatrincher_official

Кроме этого, Александр уже успел показать маме и бабушке свою новую внешность. Родные блогера были в шоке. Мама Александра едва удержалась, чтобы не заплакать. А вот бабушка коротко ответила: "Это п**дець!".

Мама Александра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

Бабушка Александра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

Почему Александр решил увеличить свои губы, он не рассказал. Впрочем, его любимая Анна Тринчер уже трижды успела прибегнуть к этой процедуре. Поэтому, возможно, Александра вдохновила невеста.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Кстати, некоторые поклонники блогера убеждены, что губы он не увеличивал, а эту всю историю придумал ради хайпа.

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