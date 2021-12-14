YUNA-2022: имена номинантов музыкальной премии

Премия будет вручена в 16 номинациях.
Сегодня, 14 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA-2022 объявил номинантов.
Оглашение имен артистов, которые станут претендентами на награды, впервые прошло онлайн в прямом эфире. В общей сложности премия будет вручена в 16 номинациях.
Определение номинантов проходило во время 1 тура голосования с участием экспертов жюри премии. В этом году в его состав входит 75 представителей музыкальной индустрии – радиостанций, телеканалов, печатных и онлайн-медиа и билетных операторов.
Номинанты YUNA-2022:
Лучший исполнитель
- DANTES
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Лучшая исполнительница
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- NK
- Тина Король
Лучшая поп-группа
- KALUSH
- KAZKA
- LATEXFAUNA
- TVORCHI
- КОРРУПЦИЯ
Лучшая рок-группа
- The HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
- Океан Эльзы
- СКАЙ
Лучшая песня
- SHUM – Go_A
- Гуси – Wellboy
- Зорі – KALUSH
- М'ята – KAZKA
- Рандеву – Артем Пивоваров
Лучшая песня на другом языке
- Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
- Falling – TVORCHI
- gorit – DOROFEEVA
- Зажигать/JOMO – MONATIK
- Красное вино – NK
Лучший альбом
- Hotin – KALUSH
- KOLIR – ONUKA
- ROAD – TVORCHI
- Жива і не залізна – The HARDKISS
- Красное вино – NK
Лучший видеоклип
- Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
- SHUM – Go_A
- Вишні – Wellboy
- Гуси – Wellboy
- Зажигать/JOMO – MONATIK
- Рандеву – Артем Пивоваров
Лучший дуэт/коллаборация
- Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
- Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
- Місто весни – Океан Эльзы и Один в каноэ
- Поруч– KAZKA и Алексеев
- Чому– Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev
Открытие года
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу45
Лучшее концертное шоу
- DOROFEEVA – Dofamin
- MAX BARSKIH – Bestseller
- MONATIK – Made With Love and Rhythm
- TVORCHI – ROAD
- Артем Пивоваров – Стихійна акустика
Лучший электронный хит
- Crush – TVORCHI
- Falling – TVORCHI
- GUMA – ONUKA
- SHUM – Go_A
- Віч-на-віч – TVORCHI
Лучший хип-хоп хит
- KAVA – MamaRika
- Весну – ТНМК
- Додому – KALUSH та Skofka
- Зорі – KALUSH
- Таксі – KALUSH и Кристина Соловой
Лучший эстрадный хит
- Ваша мати – СолоХа
- Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко
- Зимова казка – DZIDZIO
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов
- Не стримуй погляд – Ирина Билык
Другой формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган & Агрегат
Лучшая песня к фильму
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")
- По-ла-ла – Dakh Daughters и София Байбакова ("Віктор Робот")
- Сини України – Марина Маковой ("Мати Апостолів")
- Той день – Злата Огневич ("Пульс")
- Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")
Заметим, на награды YUNA-2022 претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. На победу в категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.
"Долгий список кандидатов на премию в этом году ошеломляет не меньше, чем в прошлые годы. В нем, например, было более 250 альбомов и ЕР, около 400 видеоклипов и более 600 песен. И это только те, кто попал в разные списки топ-100 национальных радиостанций и музыкальных телеканалов в течение года. Мы очень рады тому, что украинская музыкальная индустрия настолько мощная, и уверены, что статуэтки YUNA-2022 выиграют сильнейшие из артистов", — отметил соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько.
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