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YUNA-2022: имена номинантов музыкальной премии

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YUNA-2022: имена номинантов музыкальной премии

YUNA-2022 / Пресс-служба премии YUNA

Премия будет вручена в 16 номинациях.

Сегодня, 14 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA-2022 объявил номинантов.

Оглашение имен артистов, которые станут претендентами на награды, впервые прошло онлайн в прямом эфире. В общей сложности премия будет вручена в 16 номинациях.

Определение номинантов проходило во время 1 тура голосования с участием экспертов жюри премии. В этом году в его состав входит 75 представителей музыкальной индустрии – радиостанций, телеканалов, печатных и онлайн-медиа и билетных операторов.

Номинанты YUNA-2022:

Лучший исполнитель

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тина Король

Лучшая поп-группа

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРРУПЦИЯ

Лучшая рок-группа

  • The HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс
  • Океан Эльзы
  • СКАЙ

Лучшая песня

  • SHUM – Go_A
  • Гуси – Wellboy
  • Зорі – KALUSH
  • М'ята – KAZKA
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Лучшая песня на другом языке

  • Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
  • Falling – TVORCHI
  • gorit – DOROFEEVA
  • Зажигать/JOMO – MONATIK
  • Красное вино – NK

Лучший альбом

  • Hotin – KALUSH
  • KOLIR – ONUKA
  • ROAD – TVORCHI
  • Жива і не залізна – The HARDKISS
  • Красное вино – NK

Лучший видеоклип

  • Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
  • SHUM – Go_A
  • Вишні – Wellboy
  • Гуси – Wellboy
  • Зажигать/JOMO – MONATIK
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация

  • Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
  • Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
  • Місто весни – Океан Эльзы и Один в каноэ
  • Поруч– KAZKA и Алексеев
  • Чому– Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Открытие года

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу45

Лучшее концертное шоу

  • DOROFEEVA – Dofamin
  • MAX BARSKIH – Bestseller
  • MONATIK – Made With Love and Rhythm
  • TVORCHI – ROAD
  • Артем Пивоваров – Стихійна акустика

Лучший электронный хит

  • Crush – TVORCHI
  • Falling – TVORCHI
  • GUMA – ONUKA
  • SHUM – Go_A
  • Віч-на-віч – TVORCHI

Лучший хип-хоп хит

  • KAVA – MamaRika
  • Весну – ТНМК
  • Додому – KALUSH та Skofka
  • Зорі – KALUSH
  • Таксі – KALUSH и Кристина Соловой

Лучший эстрадный хит

  • Ваша мати – СолоХа
  • Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко
  • Зимова казка – DZIDZIO
  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов
  • Не стримуй погляд – Ирина Билык

Другой формат

  • DAKOOKA
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган & Агрегат

Лучшая песня к фильму

  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")
  • По-ла-ла – Dakh Daughters и София Байбакова ("Віктор Робот")
  • Сини України – Марина Маковой ("Мати Апостолів")
  • Той день – Злата Огневич ("Пульс")
  • Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")

Заметим, на награды YUNA-2022 претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. На победу в категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.

YUNA-2022 / © Пресс-служба премии YUNA
YUNA-2022 / Пресс-служба премии YUNA

"Долгий список кандидатов на премию в этом году ошеломляет не меньше, чем в прошлые годы. В нем, например, было более 250 альбомов и ЕР, около 400 видеоклипов и более 600 песен. И это только те, кто попал в разные списки топ-100 национальных радиостанций и музыкальных телеканалов в течение года. Мы очень рады тому, что украинская музыкальная индустрия настолько мощная, и уверены, что статуэтки YUNA-2022 выиграют сильнейшие из артистов", — отметил соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько.

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