YUNA-2022: имена номинантов музыкальной премии

Премия будет вручена в 16 номинациях.

Сегодня, 14 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA-2022 объявил номинантов.

Оглашение имен артистов, которые станут претендентами на награды, впервые прошло онлайн в прямом эфире. В общей сложности премия будет вручена в 16 номинациях.

Определение номинантов проходило во время 1 тура голосования с участием экспертов жюри премии. В этом году в его состав входит 75 представителей музыкальной индустрии – радиостанций, телеканалов, печатных и онлайн-медиа и билетных операторов.

Номинанты YUNA-2022:

Лучший исполнитель

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тина Король

Лучшая поп-группа

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Лучшая рок-группа

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Эльзы

СКАЙ

Лучшая песня

SHUM – Go_A

Гуси – Wellboy

Зорі – KALUSH

М'ята – KAZKA

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучшая песня на другом языке

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

Falling – TVORCHI

gorit – DOROFEEVA

Зажигать/JOMO – MONATIK

Красное вино – NK

Лучший альбом

Hotin – KALUSH

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Жива і не залізна – The HARDKISS

Красное вино – NK

Лучший видеоклип

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

SHUM – Go_A

Вишні – Wellboy

Гуси – Wellboy

Зажигать/JOMO – MONATIK

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

Любила – Саша Чемеров и Бумбокс

Місто весни – Океан Эльзы и Один в каноэ

Поруч– KAZKA и Алексеев

Чому– Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Открытие года

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу45

Лучшее концертное шоу

DOROFEEVA – Dofamin

MAX BARSKIH – Bestseller

MONATIK – Made With Love and Rhythm

TVORCHI – ROAD

Артем Пивоваров – Стихійна акустика

Лучший электронный хит

Crush – TVORCHI

Falling – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Go_A

Віч-на-віч – TVORCHI

Лучший хип-хоп хит

KAVA – MamaRika

Весну – ТНМК

Додому – KALUSH та Skofka

Зорі – KALUSH

Таксі – KALUSH и Кристина Соловой

Лучший эстрадный хит

Ваша мати – СолоХа

Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко

Зимова казка – DZIDZIO

На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов

Не стримуй погляд – Ирина Билык

Другой формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Агрегат

Лучшая песня к фильму

На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")

По-ла-ла – Dakh Daughters и София Байбакова ("Віктор Робот")

Сини України – Марина Маковой ("Мати Апостолів")

Той день – Злата Огневич ("Пульс")

Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")

Заметим, на награды YUNA-2022 претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. На победу в категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.

YUNA-2022 / Пресс-служба премии YUNA

"Долгий список кандидатов на премию в этом году ошеломляет не меньше, чем в прошлые годы. В нем, например, было более 250 альбомов и ЕР, около 400 видеоклипов и более 600 песен. И это только те, кто попал в разные списки топ-100 национальных радиостанций и музыкальных телеканалов в течение года. Мы очень рады тому, что украинская музыкальная индустрия настолько мощная, и уверены, что статуэтки YUNA-2022 выиграют сильнейшие из артистов", — отметил соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько.

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