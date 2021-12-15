Анна Трінчер образилася, що її не номінували на YUNA-2022

Артистка сподівалася побачити своє ім'я у списку.

Днями оргкомітет Національної музичної премії YUNA-2022 оголосив номінантів.

Співачка Анна Трінчер цього року дуже сподівалася потрапити до цього списку, але не склалося. У своїх Instagram-stories артистка зізналася, що дуже засмутилася і не розуміє, що вона робить не так, оскільки весь рік тяжко працювала. Зокрема, виконавиця випустила треки "Лише тебе", "По губам", "БЛА БЛА БЛА", KISS, а також записала два дуетні хіти з Jerry Heil - #ЕКСА_В_ГІВЕВЕЙ і #ПЛАКСА.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

"Пам'ятаю, як ще декілька місяців тому я виходила на червоний хідник і пообіцяла вийти на нього наступного року як номінантка. Пам'ятаю, як це ж пообіцяла вам на сцені. Але, попри величезну працю, зроблену мною і моєю командою протягом всього року – мене немає в номінаціях", – поділилася зірка.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Зауважимо, до номінації "Найкраща виконавиця" цього року потрапили alyona alyona, DOROFEEVA, Jerry Heil, NK та Тіна Кароль.

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