Анна Тринчер обиделась, что ее не номинировали на YUNA-2022

Артистка надеялась увидеть свое имя в списке.

На днях оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA-2022 объявил номинантов.

Певица Анна Тринчер в этом году очень надеялась попасть в этот список, но не сложилось. В своих Instagram-stories артистка призналась, что очень расстроилась и не понимает, что она делает не так, потому что весь год тяжело работала. В частности, исполнительница выпустила треки "Лише тебе", "По губам", "БЛА БЛА БЛА", KISS, а также записала два дуэтных хита из Jerry Heil — #ЕКСА_В_ГІВЕВЕЙ и #ПЛАКСА.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Помню, как еще несколько месяцев назад я выходила на красную дорожку и пообещала выйти на нее в следующем году как номинант. Помню, как это же пообещала вам на сцене. Но, несмотря на огромный труд, проделанный мною и моей командой в течение всего года – меня нет в номинациях", – поделилась звезда.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Заметим, в номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году попали alyona alyona, DOROFEEVA, Jerry Heil, NK и Тина Кароль.

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