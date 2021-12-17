Как быстро могут появиться симптомы "Омикрона" после заражения: ответ ВОЗ

Люди могут болеть "Омикроном" бессимптомно, но способны заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" быстро передается и есть опасения ученых, что он может блокировать действие от вакцин или предыдущей инфекции. Симптомы "Омикрона" немного отличаются от других вариантов, таких как "Дельта", но их часто описывают как более легкие.

Как быстро могут появиться симптомы "Омикрона" после того, как вы были заражены вирусом, пишет The Mirror.

Как и другие варианты , по данным ВОЗ , симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.

Предварительные данные показывают, что симптомы "Омикрона" отличаются от других штаммов и некоторые характерны только для новой мутации. По данным NHS , традиционными симптомами COVID являются высокая температура, постоянный кашель и потеря/изменение обоняния или вкуса.

Однако существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона". Это: зуд в горле, сухой кашель, постоянная усталость, мышечные боли, а иногда даже ночная потливость.

Доктор Анжелик Кутзи, глава Южно-Африканской медицинской ассоциации, также добавила, что некоторые пациенты с "Омикроном", могут страдать от головной боли, боли в мышцах и усталости. По ее словам, все это было более интенсивно среди непривитых людей, чем у тех, кто вакцинирован.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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