В Украине продлили адаптивный карантин

Соответствующее решение министры примут сегодня, 15 декабря.

Правительство продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания Кабмина 15 декабря.

Как отметил Шмигаль, это решение поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Он отметил, что все правила карантина по доступу к публичным местам с COVID-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.

"Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% населения, мы должны продолжать соблюдать все установленные карантинные ограничения, поэтому правительство продлевает адаптивный карантин", — сказал Шмигаль.

Он добавил, что карантин продлится, как минимум, в течение I квартала следующего года.

Следует отметить, по данным Минздрава, на 15 декабря в желтой зоне эпидемической опасности находятся столица и 14 областей, на красном уровне остаются 8 регионов. Сегодня, с 15 декабря, в Винницкой и Хмельницкой смягчили карантин.

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