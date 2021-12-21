Байден зробив тест на коронавірус: який результат

Тест було зроблено після того, як коронавірус виявили в одного зі співробітників адміністрації.
Тест на коронавірус президента США Джо Байдена дав негативний результат після того, як коронавірус виявили в одного зі співробітників адміністрації.
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".
Коронавірус був підтверджений у одного зі співробітників Білого дому середньої ланки, який провів 30 хвилин із Байденом на літаку Air Force One у п'ятницю під час поїздки з Південної Кароліни до Філадельфії. Зазначається, що співробітник був повністю вакцинований та отримав бустерний укол.
За словами Псакі, до поїздки з Байденом співробітник здав негативний тест на COVID-19. Потім у нього почали виявлятись симптоми захворювання, а в понеділок той отримав позитивний результат тесту на вірус. Після того, як стало відомо про хворе, президент США пройшов ПЛР-тест, у нього негативний результат.
Байден повністю вакцинований проти COVID-19, він також зробив бустерний укол.
Нагадаємо, що Україна одним із перших у Європі пройшов осінній спалах захворюваності COVID-19.
Читайте також:
- "Омікрон" вже в Україні: МОЗ підтвердило перший випадок інфікування новим COVID-штамом
- У Данії від "Омікрону" страждають у 20% випадків зараження коронавірусом
- Як швидко можуть з'явитися симптоми "Омікрону" після зараження: відповідь ВООЗ
- "Омікрон" вчетверо заразніший за "Дельту" — дослідження
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або по телефону контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.