Байден зробив тест на коронавірус: який результат

Тест було зроблено після того, як коронавірус виявили в одного зі співробітників адміністрації.

Тест на коронавірус президента США Джо Байдена дав негативний результат після того, як коронавірус виявили в одного зі співробітників адміністрації.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

Коронавірус був підтверджений у одного зі співробітників Білого дому середньої ланки, який провів 30 хвилин із Байденом на літаку Air Force One у п'ятницю під час поїздки з Південної Кароліни до Філадельфії. Зазначається, що співробітник був повністю вакцинований та отримав бустерний укол.

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За словами Псакі, до поїздки з Байденом співробітник здав негативний тест на COVID-19. Потім у нього почали виявлятись симптоми захворювання, а в понеділок той отримав позитивний результат тесту на вірус. Після того, як стало відомо про хворе, президент США пройшов ПЛР-тест, у нього негативний результат.

Байден повністю вакцинований проти COVID-19, він також зробив бустерний укол.

Нагадаємо, що Україна одним із перших у Європі пройшов осінній спалах захворюваності COVID-19.

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