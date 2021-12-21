Астрологический прогноз на 21 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: символом нынешнего дня не зря считается зеркало: все, что произойдет с утра до вечера, будет соответствовать положению дел в жизни, поэтому подскажет, какой линии поведения надо придерживаться и впредь, а какую – изменить. Так, если человеку что-то не удается, не стоит и дальше упрямиться: возможно, необходимо сменить род деятельности.

Символ дня: обезьяна, зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 9.

Цвет дня: цвет молодой травы.

Камни дня: опал, агат, аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа.

Болезни дня: несмотря на то, что недуги этого дня чаще всего являются продолжительными, они не принесут серьезных осложнений, но это не значит, что их не нужно лечить.

Афоризм дня: "Жизнь – бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным – значит, убить себя" (Георг Гегель).

Геометрическая фигура дня: зигзаг.

Брак и отношения дня: день неудачен как для заключения брака, так и для романтических свиданий.

Мистика дня: чтобы не стать жертвой сглаза, что сегодня, увы, весьма вероятно, необходимо, выходя из дома, не забыть соответствующий оберег.

Табу дня: желательно отказаться от вредных привычек, а также не пользоваться сильными ароматами – они могу привлечь к человеку злые силы.

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