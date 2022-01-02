Іванна Онуфрійчук одразу після Мальдів поїхала підкорювати французькі схили

Зірка відпочиває разом з родиною.

Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук продовжує й далі насолоджуватися відпочинком.

До слова, раніше знаменитість разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом, відпочивала на Мальдівах. Там закохані влаштували собі справжню романтику.

Втім, святкували Новий рік Алмаз та Іванна в Києві. Однак на цьому відпочинок не закінчився. Ведуча гайнула першого січня до Франції.

Іванна Онуфрійчук відпочиває у Франції / instagram.com/ivannaonufriichuk

До речі, Іванна вже й встигла підкорити французькі схили. Як говорить ведуча, кататися на лижах першого січня – це просто неймовірне заняття.

"Сьогодні дуже класно покаталися. І знаєте, коли ідеально кататися? Першого січня, коли всі оговтуються від святкування Нового року", - написала Іванна.

До речі, разом з ведучою відпочивали її рідні, а також чоловік Алмаз.

Іванна Онуфрійчук з родиною відпочиває у Франції / instagram.com/ivannaonufriichuk

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