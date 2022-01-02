Церковный праздник 2 января: день памяти Игнатия Богоносца

В старину этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь.

2 января православная церковь чтит память Игнатия Богоносца — Игнатия Антиохийского, который жил в 1-2 веках и был учеником Иоанна Богослова.

История праздника

Есть две версии происхождения его прозвища: по одной из них Иисус брал Игнатия-ребёнка на руки; по-другому, оно означает, что Игнатий является носителем божественного духа.

Народные традиции

В старину этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным шествием с иконой.

Также эта дата считалась яблочным днем: нужно было очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки.

По народным приметам, родившийся в Игнатьев день человек будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

Приметы

Вечерняя звезда розового цвета, а утро серое и пасмурное – будет ясный день и вечер со слабым ветром.

Ярко-желтый, а также золотистый, розовый, зеленоватый цвет вечерней звезды – на сухую, часто ветреную погоду.

Облака идут против ветра – пойдет снег.

Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.

Если до Рождества будет много сосульок под крышей – хорошо уродит яровая, особенно ячмень.

Когда колют к Рождеству кабана, обращают внимание на селезенку: как к заду толще – еще зима будет толстая, а как более тонкая, то и зима будет более мягкая.

Если на деревьях иней, значит, погода будет ясной.

Звездное небо к богатому урожаю в течение всего года.

Если на деревьях иней 2 января – погода будет ясной. / Pexels

Что нельзя делать 2 января

В этот день нельзя прясть и стирать.

Наши предки верили, что в этот день нельзя было выходить на улицу, чтобы не заболеть.

Не стоит сегодня злословить и плохо думать о других.

Не следует отказывать нуждающимся.

Нельзя сегодня купаться, чтобы не смыть с себя счастье.

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