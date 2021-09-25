Почему женщины не любят порнофильмы: рассказывает сексолог

Бытует мнение, что женщины не любят смотреть порно.

Действительно ли это так и как воздействуют порнофильмы на женщин и мужчин, мы спросили у врача-психоаналитика, сексолога Международного института глубинной психологии Эдуарда Ливинского.

К порнографии (в переводе с древнегреческого – "блудница") относится непосредственное, вульгарно-натуралистическое изображение или словесное описание половых органов и полового акта, приводящее к сексуальному возбуждению. Не всякое изображение обнаженного тела можно классифицировать как порнографию. Поэтому различают собственно порнографию – то, что создает излишнее сексуальное напряжение, и эротику – то, что удерживает напряжение в определенных рамках. Для разных времен и разных слоев общества этот уровень может быть разным. Когда-то и вальс считался порнографическим танцем. Для современных взрослых людей порнография – это натуралистическое изображение полового акта.

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Порно возбуждает всегда

Вне зависимости от того, в какое время и что именно считалось порнографическим, механизмы возбуждения при виде порнографии работали всегда одинаково. Этим мы мало отличаемся от животных. Разве что тем, что в животном мире глаза и половые органы находятся на одном уровне, в то время как люди – прямоходящие. В то же время люди (как мужчины, так и женщины) бессознательно все равно обращают внимание на область половых органов. Как наглядный пример: мужчина смотрит женщине на область декольте (грудь – вторичный половой признак).

Порнография для мужчин и для женщин

Мужчинам нужна порнография, потому что это некий опыт реализации, обучение, как нужно делать. Кроме того, смотрят и читают порно рассказы для того, чтобы поддерживать и усиливать возбуждение. Женщин же можно разделить на тех, кто запрещает себе сексуальность вследствие воспитания, и тех, у кого сексуальность развита.

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Женщины, запрещающие себе сексуальность, как бы застревают в возрасте девушки, когда важна романтика, а секс значения не имеет. Таким женщинам, даже если они завязали с кем-то отношения и вступили в брак (получили право легально заниматься сексом), часто секс не нужен, они отрабатывают его как повинность. Порнография таким женщинам, ясное дело, тоже не нужна. У женщин с нормальной здоровой сексуальностью, как правило, сексуальность выше, чем у мужчин. Поэтому женщине не нужно усиливать возбуждение для того, чтобы заняться сексом, – мужчины для этого ей вполне хватает.

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Но это еще не все. Поскольку у женщины сексуальность выше (кстати, те же древние греки подсчитали, что у женщины удовольствие от секса в 9 раз превышает мужское), ей нужно затрачивать гораздо больше физических и психических сил, чтобы контролировать эту функцию. Лишнее возбуждение приводит к нарастанию тонуса матки, и только в момент оргазма происходит сброс напряжения и расслабление. Если же сброс напряжения отсутствует, в то время как женщина продолжает быть в возбужденном состоянии, и приток крови к половым органам сохраняется, она ощущает физиологический дискомфорт.

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Мужчины даже без присутствия женщин смотрящие порнофильм, могут сбросить напряжение путем мастурбации. Женщины не всегда могут это сделать, пик мастурбационной активности у женщин наблюдается только к 32-36 годам. Следовательно, женщине важнее полноценный половой акт и мужчина как источник сексуального возбуждения. А порнография – пусть этим тешатся мальчишки!

Авдотья Разгуляева

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