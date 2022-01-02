Поднимается густой дым: в столице ЮАР горит здание парламента (видео)

Пламя опрокинулось на крышу, а в стенах здания появились трещины.

В столице Южно-Африканской республики (ЮАР) Кейптауне загорелось здание парламента. Пламя перекинулось на крышу, а в стенах здания появились трещины.

Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает AFP в своем Twitter.

Также читайте В японской клинике произошел пожар: почти 30 погибших

Представитель экстренных служб уточнил, что горит само сооружение, а также его крыша. По словам очевидцев, над загоревшейся территорией поднимается густой дым.

Пока локализовать пожар не удается. На месте работают 36 пожарных. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в американском штате Пенсильвания на Рождество 25 декабря в результате пожара в собственном доме в Квакертауне погиб мужчина и двое его сыновей школьного возраста.

Читайте также: