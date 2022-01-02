Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Поднимается густой дым: в столице ЮАР горит здание парламента (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поднимается густой дым: в столице ЮАР горит здание парламента (видео)

Associated Press

Пламя опрокинулось на крышу, а в стенах здания появились трещины.

В столице Южно-Африканской республики (ЮАР) Кейптауне загорелось здание парламента. Пламя перекинулось на крышу, а в стенах здания появились трещины.

Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает AFP в своем Twitter.

Представитель экстренных служб уточнил, что горит само сооружение, а также его крыша. По словам очевидцев, над загоревшейся территорией поднимается густой дым.

©

Пока локализовать пожар не удается. На месте работают 36 пожарных. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в американском штате Пенсильвания на Рождество 25 декабря в результате пожара  в собственном доме в Квакертауне погиб мужчина и двое его сыновей школьного возраста.

Читайте также:

Следующая публикация