Поднимается густой дым: в столице ЮАР горит здание парламента (видео)

Пламя опрокинулось на крышу, а в стенах здания появились трещины.
В столице Южно-Африканской республики (ЮАР) Кейптауне загорелось здание парламента. Пламя перекинулось на крышу, а в стенах здания появились трещины.
Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает AFP в своем Twitter.
Представитель экстренных служб уточнил, что горит само сооружение, а также его крыша. По словам очевидцев, над загоревшейся территорией поднимается густой дым.
Пока локализовать пожар не удается. На месте работают 36 пожарных. Информация о пострадавших не поступала.
Cape Town pic.twitter.com/M5JEWGCfEl— Ian Collins (@Ian_Collins_03) January 2, 2022
Напомним, в американском штате Пенсильвания на Рождество 25 декабря в результате пожара в собственном доме в Квакертауне погиб мужчина и двое его сыновей школьного возраста.
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