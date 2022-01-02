Піднімається густий дим: у столиці ПАР горить будівля парламенту

Полум'я перекинулося на дах, а в стінах будівлі з'явилися тріщини.
У столиці Південно-Африканської республіки (ПАР) Кейптауні загорілась будівля парламенту. Полум'я перекинулося на дах, а в стінах будівлі з'явилися тріщини.
Про це у неділю, 2 січня, повідомляє AFP у своєму Twitter.
Представник екстрених служб уточнив, що горить сама споруда, а також її дах. За словами очевидців, над територією, що спалахнула, піднімається густий дим.
Наразі локалізувати спалах не вдається. На місці працюють 36 пожежників. Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, в американському штаті Пенсівальнія на Різдво 25 грудня внаслідок пожежі у власному будинку в Квакертауні загинув чоловік та двоє його синів шкільного віку.
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