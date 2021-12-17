В японській клініці сталася пожежа: майже 30 загиблих

В японській клініці сталася пожежа: майже 30 загиблих

Може йтися про підпал.

Масштабна пожежа сталася в японській Осаці: є багато загиблих.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 грудня.

Наразі за непідтвердженимиданими загинули 27 людей. Чиновники повідомили, що стільки постраждалих перенесли зупинку серця: цей термін у Японії використовують до офіційного підтвердження смерті. Ще одна людина з травмами потрапила до шпиталю.

Спалахнуло на четвертому поверсі восьми-поверхівки. Там розташована приватна клініка. Пожежа почалася зранку, як тільки клініка відкрилась. Японські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що поліція проводить розслідування і з'ясовує, чи не став причиною пожежі підпал.

У японській Осаці зранку сталася масштабна пожежа у 8-поверхівці | Новини світу

Як повідомлялося, у всесвітньому торговому центрі в Гонконзі сталася пожежа. Горіло на першому поверсі. Лише дивом не перетворила пожежа 39-поверхову споруду на величезну могилу.