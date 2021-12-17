В японской клинике произошел пожар: почти 30 погибших

Речь может идти о поджоге.
Масштабный пожар произошел в японской Осаке: есть много погибших.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 17 декабря.
В настоящее время за неподтвержденными данными погибли 27 человек. Чиновники сообщили, что столько пострадавших перенесли остановку сердца: этот термин в Японии используется для официального подтверждения смерти. Еще один человек с травмами попал в больницу.
Вспыхнуло на четвертом этаже восьмиэтажки. Там находится частная клиника. Пожар начался с утра, как только клиника открылась. Японские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что полиция проводит расследование и выясняет, не стал ли причиной пожара поджог.
Как сообщалось, во всемирном торговом центре в Гонконге произошел пожар. Горело на первом этаже. Лишь чудом не превратил пожар 39-этажное здание в огромную могилу.