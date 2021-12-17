В японской клинике произошел пожар: почти 30 погибших

Речь может идти о поджоге.

Масштабный пожар произошел в японской Осаке: есть много погибших.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 17 декабря.

В настоящее время за неподтвержденными данными погибли 27 человек. Чиновники сообщили, что столько пострадавших перенесли остановку сердца: этот термин в Японии используется для официального подтверждения смерти. Еще один человек с травмами попал в больницу.

Вспыхнуло на четвертом этаже восьмиэтажки. Там находится частная клиника. Пожар начался с утра, как только клиника открылась. Японские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что полиция проводит расследование и выясняет, не стал ли причиной пожара поджог.

В японской Осаке с утра произошел масштабный пожар в 8-этажке | Новости мира

Как сообщалось, во всемирном торговом центре в Гонконге произошел пожар. Горело на первом этаже. Лишь чудом не превратил пожар 39-этажное здание в огромную могилу.