Плов с курицей и черносливом

Одно из самых известных и популярных блюд азиатской кухни – плов.
Мы тоже давно включили его в домашнее меню и готовим в том числе и для дорогих гостей, используя в основном красное мясо – баранину, говядину или свинину. Попробуйте приготовить плов с курицей. Он получится не менее вкусным, особенно если вы купите домашнюю или фермерскую птицу. Особую же пикантность плову придаст чернослив.
Ингредиенты:
- 1 курица
- 1,5 стакана риса
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 10 штук чернослива
- 1 головка чеснока
- 100 мл растительного масла
- 1 чайная ложка зиры
- 0,5 чайной ложки куркумы
- вода
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Рис промыть и на 1 час залить водой комнатной температуры.
Отдельно промыть чернослив и тоже залить на 30 минут теплой водой.
В казане или кастрюле с толстым дном раскалить растительное масло и обжарить в нем до прозрачности нашинкованный полукольцами лук, добавить нарезанную соломкой морковь и жарить до золотистого цвета, после чего ввести барбарис, зиру и куркуму готовить на среднем огне еще 5 минут.
Курицу разделать на небольшие кусочки, положить в казан, посолить, поперчить, обжарить до образования румяной корочки, подлить воды, добавить разрезанный на половинки чернослив и тушить 15-20 минут.
Подготовленный зирвак засыпать рисом, воткнуть в него очищенные зубки чеснока, аккуратно залить кипящей водой так, чтобы она покрыла содержимое на 2 см, и тушить на медленном огне до готовности.
На заметку
Чтобы рис в плове был рассыпчатым и не превратился в кашу, используйте длиннозерные сорта – девзира, жасмин, басмати, индика.
Как и в классическом рецепте, в качестве приправы для плова с курицей и черносливом можно использовать барбарис. Еще больше обогатить вкус плова можно паприкой, чабрецом и орегано, а также тмином и анисом.
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