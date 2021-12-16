Плов с курицей и черносливом

Одно из самых известных и популярных блюд азиатской кухни – плов.

Мы тоже давно включили его в домашнее меню и готовим в том числе и для дорогих гостей, используя в основном красное мясо – баранину, говядину или свинину. Попробуйте приготовить плов с курицей. Он получится не менее вкусным, особенно если вы купите домашнюю или фермерскую птицу. Особую же пикантность плову придаст чернослив.

Ингредиенты:

1 курица

1,5 стакана риса

2 луковицы

2 моркови

10 штук чернослива

1 головка чеснока

100 мл растительного масла

1 чайная ложка зиры

0,5 чайной ложки куркумы

вода

черный молотый перец

соль

Приготовление

Рис промыть и на 1 час залить водой комнатной температуры.

Отдельно промыть чернослив и тоже залить на 30 минут теплой водой.

В казане или кастрюле с толстым дном раскалить растительное масло и обжарить в нем до прозрачности нашинкованный полукольцами лук, добавить нарезанную соломкой морковь и жарить до золотистого цвета, после чего ввести барбарис, зиру и куркуму готовить на среднем огне еще 5 минут.

Курицу разделать на небольшие кусочки, положить в казан, посолить, поперчить, обжарить до образования румяной корочки, подлить воды, добавить разрезанный на половинки чернослив и тушить 15-20 минут.

Подготовленный зирвак засыпать рисом, воткнуть в него очищенные зубки чеснока, аккуратно залить кипящей водой так, чтобы она покрыла содержимое на 2 см, и тушить на медленном огне до готовности.

На заметку

Чтобы рис в плове был рассыпчатым и не превратился в кашу, используйте длиннозерные сорта – девзира, жасмин, басмати, индика.

Как и в классическом рецепте, в качестве приправы для плова с курицей и черносливом можно использовать барбарис. Еще больше обогатить вкус плова можно паприкой, чабрецом и орегано, а также тмином и анисом.

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