Праздник близится: Львов и Киев готовятся зажечь новогодние елки (видео)

Наряду с елками заработают уже традиционные рождественские ярмарки.

Уже сегодня в некоторых городах Украины начинаются зимние праздники. В частности, во Львове в 16:00 должны зажечь главную елку города.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, подарил 17-метровое дерево из собственного двора житель Львовщины. В преддверии его установили, сегодня еще будут заканчивать декор. А рядом, как и каждый год, - рождественская ярмарка с сувенирами и всяческими вкусностями.

В Киеве кроме ярмарки на Софийской площади откроют каток, а над главной елкой страны в виде купола засияет более 60 тысяч фонарей. От верхушки будут свисать планеты, а внизу вокруг дерева будет вертеп. Заработает все это уже завтра в 18 часов, когда огнями засияет и вся елка.

В городах Украины готовятся засветить новогодние елки

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