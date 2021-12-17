Тіна Кароль без макіяжу показала підрослого сина-красеня

Веніамін прилетів до мами з Великої Британії.

Українська співачка Тіна Кароль після насиченого трудового року вирішила присвятити час своєму сину Веніаміну.

Так, на новорічні свята хлопчик прилетів до мами з Великої Британії, де живе та навчається. Про радісну подію Тіна розповіла у Instagram. Вона поділилася кадром, на якому постає без макіяжу усміхненою, а поруч позує 13-річний Веня.

instagram.com/tinakarol_fantina

Та приїхав хлопчик до мами з гарними новинами – Вен, як називають сина Тіни у Великій Британії, потішив маму своїми успіхами у навчанні. Як розповіла артистка, Веня привіз табель відмінника.

Також зіркова мама похизувалася, що Веніамін став найкращим знавцем англійської на своєму потоці, також хлопець показав не аби які успіхи в математиці у всій школі.

Зазначимо, що Веніамін живе та навчається у Лондоні. До елітної школи Тіна відправила сина у 7 років. Подейкують, що на рік зіркова мама платить за навчання сина близько мільйона гривень.

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