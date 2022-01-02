День ангела 3 січня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії п'яти імен.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 3 січня святкують: Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій, Уляна.

Чоловічі іменини

Леонтій

У перекладі з давньогрецького ім'я Леонтій означає "лев'ячий". З дитинства Леонтій впертий, хоча в батьків з ними немає особливих проблем. У спілкуванні досить важкий, вибираючи собі друзів, переслідує певну вигоду. Жадібний, не позбавлений кар'єризму, до людей ставиться із зарозумілістю. Дуже схожий на матір. Освоює найрізноманітніші професії: столяра й лікаря, адміністратора й слідчого, програміста й педагога, механіка й артиста. Леонтій має успіх у жінок і сам приділяє їм підвищену увагу.

Микита

Ім'я Микита походить з грецької мови і у перекладі означає "переможець". Характер Микити активний і радісний. Він любить бути в галасливих компаніях і почувається там затишно. Активність часто штовхає на подорожі. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії.

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Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку – доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло – відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко вжитися.

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Жіночі іменини

Уляна

Вважається, що ім'я Уляна має спільну етимологію з іменами Юлія, Юліана і походить з давньоримської мови, втім значення трохи відрізняється і у перекладі означає "приналежність Юлію". Головними характеристиками Уляни можна назвати її чесність і порядність. Вона з віком вчиться на псувати взаємини з оточенням. Якщо в дитинстві вона обов'язково скаже негідникові про його ницості, то з віком мовчки зробить висновки. Уляна намагається нікого не образити і прийти до взаємовигідного рішення в будь-якій ситуації.

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