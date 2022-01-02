Погода в Украине: морозы слабеют, идет потепление

Синоптики обещают днем до +6 градусов.

В Украине сегодня, 2 декабря, температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла днем.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Почти во всех регионах сегодня облачно, только в северных и центральных ожидается переменная облачность:

на западе днем -1+5, ночью -1-3

на севере днем 0-3, ночью -3-6

на востоке днем -1+1, ночью 0-3

на юге днем +1+3, ночью -1+1

в центре днем -2+2, ночью -1-5

Между тем, 1-2 января в горах Ивано-Франковской области, 1-3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

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