Таропрогноз на 27 декабря — 2 января: что карты нам предвещают

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.
Карты Таро давно перестали быть магическими и враждебными инструментами и стали средством психологии. Очень мало людей сейчас считают гадание на картах Таро сатанинским ритуалом, а носят их в сумке, чтобы иметь возможность обращаться к ним за советом.
Карты Таро помогают облегчить нашу жизнь, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 27 декабря – 2 января – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Королева кубков"
Эта карта относится к так называемым фигурным картам или картам двора. Эта карта рассказывает о мягкости, осознании чувств и образном мышлении. То есть, эта карта Таро в любви предлагает двигаться, как вода, потому что именно эту астрологическую стихию представляет "Королева кубков".
В течение этой недели следует проявить доброту и понимание, гармонизировать свои чувства и обрести внутренний баланс, овладеть мудростью и получить целебную силу от всего, что вы делаете.
Не исключено, к вам потянутся люди, нуждающиеся в поддержке и сочувствии. Также, чтобы удачно двигаться, следует избавиться от злобы и обид и стать более участливым, как по отношению к себе, так и к другим.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. Подумайте, что поможет вам расслабиться, чтобы иметь силы для работы и движения по карьерной лестнице. Иногда какие-то новации лучше отложить до лучших времен. Смиритесь с тем, что на работе будет торможение, а возможно что-то придется "заморозить".
Берите паузу, жалейте себя, пока не наберетесь сил. А иногда просто ничего не делайте. Относитесь к себе мягко и с любовью, потому что истощенные вы все равно ничего не поделаете. Вам нужно восстановить свои ресурсы, в том числе моральные, чтобы двигаться дальше.
В жизни есть дни, которые нужно просто пережить, просто ведите себя спокойно и ожидайте, что подарит вам тишина.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Рыцарь жезлов"
Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.
Она свидетельствует о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.
Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по существу вопроса, а потому станете слишком импульсивным.
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