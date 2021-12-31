Проверьте себя: тест на внимательность с новогодними картинками-загадками

Проверьте себя: тест на внимательность с новогодними картинками-загадками

Как вы думаете, вас можно назвать внимательным человеком? Давайте проверим с помощью увлекательной загадки. Казалось бы, что найти снеговика на картинке можно довольно легко, но людей эту задачу загоняет в тупик. А вы можете? ТСН.ua предлагает проверить свои силы.

В социальных сетях довольно часто появляются загадки внимательности, когда нужно на картинке отыскать определенный спрятанный предмет. ТСН.ua подготовил для вас две картинки-загадки на новогоднюю тему.

На первой картинке-загадке необходимо отыскать снеговика, надевшего на себя шляпу Санта Клауса.

Картинка-загадка: найдете ли вы тут снеговика в шляпе Санта Клауса

На первый взгляд кажется, что в таких загадках нет ничего сложного. Однако не каждый может найти снеговика, ведь на рисунке очень много разных деталей. Здесь нужно прибегнуть к сообразительности и внимательности.

Если вы не смогли это сделать, ответ найдете внизу.

На второй картинке-загадке нужно также отыскать снеговика, но здесь уже задача посложнее. Ведь на рисунке множество улыбающихся личиков, а снеговик среди них только один.

Картинка-загадка: найдете ли вы тут снеговика?

Ответ также ищите внизу.

Следует отметить, что картинки с спрятанными предметами – это полезная игра для человеческого мозга. Ведь пока вы их рассматриваете, вам нужно помнить все узоры и формы. Это помогает тренировать кратковременную память, а также улучшает общие когнитивные функции.

А еще разные головоломки поднимают настроение. Это именно то, что вам нужно в новогоднюю ночь! Попытайтесь и вы с друзьями.

А если вам этого не удалось, то вот правильные ответы:

Ответ на первую картинку-загадку