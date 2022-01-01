Оттепель, подтопление и сход лавин: какой будет погода 2 января

Оттепель, подтопление и сход лавин: какой будет погода 2 января

Днем в большинстве регионов ожидается плюсовая температура.

В воскресенье, 2 января, в Украине существенных осадков не ожидается. В большинстве регионов днем плюсовая температура и ветрено.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура ночью будет до 6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 6 градусов тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

В Киеве 2 января без осадков. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем – до 2 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 2 января 2022 года / Укргидрометцентр

1-4 января в западных регионах из-за осадков и снеготаяния ожидаются подъемы уровней воды в реках, ослабление и разрушение ледового покрова:

на реках Карпатского региона на 0,2-1,3 м. На отдельных участках ледоход, вероятность формирования пробок льда с резким колебанием уровней воды, без негативных последствий;

на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,2 — 0,7 м, без негативных последствий;

на реках бассейнов Западного Буга на 0,3 — 0,8 м и Припяти на 0,1-0,6 м. Местами возможен начальный выход воды на пойму. На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы (уровень опасности желтый).

Тем временем 1-2 января в горах Ивано-Франковской области, 1-3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

Читайте также: