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Погода в Україні: морози слабшають, йде потепління

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Погода в Україні: морози слабшають, йде потепління

pixabay.com

Синоптики обіцяють вдень до +6 градусів. 

В Україні сьогодні, 2 грудня, температура повітря підніметься до +6 градусів тепла вдень.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Майже у всіх регіонах сьогодні хмарно, тільки у північних та центральних очікується мінлива хмарність: 

  • на заході вдень -1+5,  вночі -1-3
  • на півночі вдень 0-3,  вночі -3-6
  • на сході вдень -1+1,  вночі 0-3
  • на півдні вдень +1+3,  вночі -1+1
  • у центрі вдень -2+2,  вночі -1-5

Тим часом 1-2 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 1-3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

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