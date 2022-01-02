Погода в Україні: морози слабшають, йде потепління

Синоптики обіцяють вдень до +6 градусів.

В Україні сьогодні, 2 грудня, температура повітря підніметься до +6 градусів тепла вдень.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Майже у всіх регіонах сьогодні хмарно, тільки у північних та центральних очікується мінлива хмарність:

на заході вдень -1+5, вночі -1-3

на півночі вдень 0-3, вночі -3-6

на сході вдень -1+1, вночі 0-3

на півдні вдень +1+3, вночі -1+1

у центрі вдень -2+2, вночі -1-5

Тим часом 1-2 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 1-3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

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