Погода в Україні: морози слабшають, йде потепління

Синоптики обіцяють вдень до +6 градусів.
В Україні сьогодні, 2 грудня, температура повітря підніметься до +6 градусів тепла вдень.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Майже у всіх регіонах сьогодні хмарно, тільки у північних та центральних очікується мінлива хмарність:
- на заході вдень -1+5, вночі -1-3
- на півночі вдень 0-3, вночі -3-6
- на сході вдень -1+1, вночі 0-3
- на півдні вдень +1+3, вночі -1+1
- у центрі вдень -2+2, вночі -1-5
Тим часом 1-2 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 1-3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень).
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