Українцям протягом року підвищать пенсії: кому і скільки додадуть

Українцям протягом року підвищать пенсії: кому і скільки додадуть

Підвищення планують робити у 12 етапів.

Протягом 2022 року українцям пенсії підніматимуть у кілька етапів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1 10 січня.

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В Мінсоцполітики прогнозують, що розмір середньої пенсії вже в січні становитиме чотири тисячі гривень. Більше того - протягом року виплата буде зростати. Підвищення планують робити у 12 етапів.

Від 1 січня 2022 року майже до 8 тис. збільшиться мінімальна пенсія для родин захисників, які загинули в зоні АТО/ООС. Крім того, розмір мінімальної пенсії збільшиться для ліквідаторів ЧАЕС, які отримали інвалідність.

У березні планується індексація для пенсіонерів віком від 75 років. Їм нарахують по 400 гривень. У липні та в грудні виплати зростуть через збільшення прожиткового мінімуму. У жовтні також доплати отримають пенсіонери віком від 80 років – по 300 гривень.

Нагадаємо, в Україні почнуть впроваджувати накопичувальну пенсійну систему від 2023 року і до 2026-го. Кошти будуть в Єдиному державному накопичувальному фонді. А після 2026 року у людини має з'явитись вибір — перевести ці кошти до накопичувальних пенсійних фондів, які будуть працювати на ринках.

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