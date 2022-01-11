Циклон принесет в Одессу сильные морозы и снег: какой будет погода до конца недели

Циклон принесет в Одессу сильные морозы и снег: какой будет погода до конца недели

Синоптики говорят, что погодные условия ухудшатся.

В Одессе и области на этой неделе прогнозируют порывы северного ветра 15-20 м/с и морозы до -12°С.

Об этом сообщила ведущая синоптик Одесского гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская, сообщает "Суспільне".

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Как отметила Тарнавская, изменения погоды временные и связанные с пришедшим из Азии циклоном.

12 января в Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°С, днем 4-6°С мороза.

В области погода будет такой же, но ночная температура будет составлять 7-12°С мороза, дневная — 2-7°С мороза. На севере температурный столбик опустится до 10-12°С.

13 января ветер стихнет до 9-14 м/с, температура будет составлять 9-14 °С мороза ночью и 0-5 °С мороза днем.

14 января стоит ожидать снег и порывы ветра. К концу недели погода нормализуется.

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Ранее стало известно, что в Украине в ближайшие ночи столбики термометров покажут значительное снижение температуры до -23 градусов мороза.

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