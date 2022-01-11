Прогноз погоды на 11 января: в Украине будут морозы до -7.

Прогноз погоды на 11 января: в Украине будут морозы до -7.

Синоптики прогнозируют облачность.

Во вторник, 11 января, на территории Украины будет морозно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Украине без существенных осадков. Будет облачно. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем 2-7° мороза. В Карпатах 7-12° мороза. В юго-восточной части от 3° мороза до 2° тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 11 января облачно. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 5° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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