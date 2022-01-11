Прогноз погоди на 11 січня: в Україні будуть морози до -7

Прогноз погоди на 11 січня: в Україні будуть морози до -7

Синоптики прогнозують хмарність.

У вівторок, 11 січня, на території України буде морозно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні без істотних опадів. Буде хмароно. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 2-7° морозу. У Карпатах 7-12° морозу. У південно-східній частині від 3° морозу до 2° тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 11 січня буде хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 5° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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