Прогноз погоди на 11 січня: в Україні будуть морози до -7

Синоптики прогнозують хмарність.
У вівторок, 11 січня, на території України буде морозно.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні без істотних опадів. Буде хмароно. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень 2-7° морозу. У Карпатах 7-12° морозу. У південно-східній частині від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві 11 січня буде хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 5° морозу.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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