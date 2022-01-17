Зірка "Арсенала" покинув Кубок Африки через проблеми з серцем

Габонський форвард не зіграв на турнірі жодного матчу.
Нападник лондонського "Арсенала" П'єр-Емерік Обамеянг покинув розташування збірної Габону, яка наразі виступає на Кубку африканських націй.
Про це повідомила місцева федерація футболу в Twitter.
32-річний форвард пропустив обидва стартові матчі своєї національної команди на турнірі. На початку січня він перехворів на коронавірус, після чого у нього виникли проблеми з серцем.
Після повернення до табору "канонірів" Обамеянг пройде додаткове медобстеження, аби мінімізувати ризики для здоров'я.
- У нинішньому сезоні Обамеянг відіграв 15 матчів за лондонський клуб, забив сім голів і зробив два асисти.
- У складі збірної Габона на його рахунку 72 поєдинки та 30 забитих м'ячів.
Читайте також:
Божевільний фейл: на Кубку Африки воротар пропустив мегакурйозний гол (відео)
Переплутав поле з рингом: на Кубку Африки футболіст відправив суперника в нокаут та отримав вилучення (відео)
Конфуз на Кубку Африки: організатори тричі не змогли увімкнути гімн однієї з команд (відео)